Со дня вступления Трампа в должность президента США американские стратегические БПЛА-разведчики не появлялись у границ России В последний раз активность американских разведывательных беспилотников-разведчиков RQ-4B Global Hawk в непосредственной близости от границ России была зафиксирована в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа.