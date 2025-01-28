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Со дня вступления Трампа в должность президента США американские стратегические БПЛА-разведчики не появлялись у границ России

Со дня вступления Трампа в должность президента США американские стратегические БПЛА-разведчики не появлялись у границ России

Со дня вступления Трампа в должность президента США американские стратегические БПЛА-разведчики не появлялись у границ России В последний раз активность американских разведывательных беспилотников-разведчиков RQ-4B Global Hawk в непосредственной близости от границ России была зафиксирована в день инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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фарид сабиров
Вот это показатель и положиТельный
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