Общественные наблюдатели проверят колонию в ЯНАО, где находится Навальный*

Содержание заключенных в ИК-3 в ямальском поселке Харп, куда этапировали Алексея Навального*, в конце января 2024 года проверят общественные наблюдатели, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данилу Гонтаря.
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