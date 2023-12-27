Общественные наблюдатели проверят колонию в ЯНАО, где находится Навальный*

Содержание заключенных в ИК-3 в ямальском поселке Харп, куда этапировали Алексея Навального*, в конце января 2024 года проверят общественные наблюдатели, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данилу Гонтаря.