Украина рекордно нарастила экспорт железной руды Добывающая промышленность Украины восстановила одну из своих главных отраслей – производство и экспорт железной руды.
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Украина рекордно нарастила экспорт железной руды Добывающая промышленность Украины восстановила одну из своих главных отраслей – производство и экспорт железной руды.
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