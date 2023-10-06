Купер заявил, что у него чуть не остановилось сердце из-за травмы Кучерова

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского нападающего команды Никиты Кучерова, полученную в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
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