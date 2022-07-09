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Илон Маск отказался от сделки по покупке Twitter

Илон Маск отказался от сделки с Twitter и расторгает соглашение о слиянии. Об этом в письме представители предпринимателя уведомили компанию.

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