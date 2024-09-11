Отложения жира в области живота часто приводят к хронической боли, особенно у женщин

Первое исследование в этой области, опубликованное в открытом доступе журнале «Regional Anesthesia & Pain Medicine», показало, что избыток брюшного жира может быть связан с хронической болью, которая часто встречается у женщин.
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