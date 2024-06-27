Ялта вошла в ТОП-10 самых популярных мест для одиноких путешественников

Ялта попала в рейтинг городов, которые по душе одиноким путешественникам. Фото: Наталья Сомова«На первом месте – Сочи, второе у Санкт-Петербурга, а на третьем Москва», — обозначили самые популярные направления для одиночных путешествий в июне эксперты Российского сервиса ТВИЛ.