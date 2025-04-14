Высокобюджетное жилье Москвы: время покупок и размышлений

Столичный рынок бизнес- и премиум-класса набирает обороты и наращивает число сделок. Однако сами игроки этих сегментов предупреждают: покупателям не стоит скупать все подрядСогласно статистике столичного Росреестра, в феврале рынок недвижимости Москвы совершил настоящий рывок: в сегменте новостроек было зафиксировано 7,8 тысячи сделок, что существенно больше, чем было и в феврале 2024-го (+63%), и в январе 2025-го (+29%).
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