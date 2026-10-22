Лидер партии "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель призвала немедленно сесть за стол переговоров по Украине и возобновить поставки дешёвых русских энергоносителей, заявив, что без них немецкая промышленность умирает.
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Антиррресная мысль ... Надеюсь оплата будет по "рыночным' ценам? Актуальным на сегодняшний день? Или опять будем спонсировать дармоедов? Ах дааа ущерб причиненный ИХ оружием в 10 кратном размере заставят оплатить? Или хитрозадых казнить пора? Я про подписантов с нашей стороны?