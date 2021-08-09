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США скрывают! Слабоумие Байдена прогрессирует

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Геннадий Бережнов
Сначала выдвинули "демократическими" выборами, а теперь задвинут. И ничего страшного всё по сценарию.
Борис Осипов
Алиса Майская
Да Штатам всегда было все равно, кого выбирать - не президент в этой стране управляет государством.

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