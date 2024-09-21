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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин о 19-м сезоне в НХЛ: «Я старше всех в «Питтсбурге». Буду стремиться быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами»

Новый сезон станет для 38-летнего форварда «Питтсбурга» 19-м в НХЛ. В его активе 1145 игр за клуб в регулярных чемпионатах и 1296 (498+798) очков.

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