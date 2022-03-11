Барабанов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». Он прервал серию из 5 игр без очков

Александр Барабанов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». Российский нападающий «Сан-Хосе» прервал серию из 5 игр без очков.

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