Cadillac EldoRODo — сильно модифицированное купе Eldorado

Перед вами Cadillac Eldorado Touring Coupe 1999 года, но это вовсе не обычный Eldorado. Это единственный в своём роде автомобиль под названием EldoRODo, который был радикально переработан Чаком Ломбардо из компании California Street Rods для General Motors.
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