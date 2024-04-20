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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Как прежде уже не будет. Решение принято. Мир стремительно валится к большой войне»: шокирующее откровение эксперта

В палате представителей одобрили билль, предусматривающий использование изъятых российских активов для помощи Украине, план предоставления части поддержки в виде займов, а также санкции против Ирана и запрет TikTok.

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