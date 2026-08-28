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Царьград

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Мосбиржа обновит индексы 18 сентября: исключит акции четырёх компаний

Мосбиржа обновит индексы 18 сентября: исключит акции четырёх компаний

С 18 сентября Московская биржа обновит состав ряда индексов: из них исключат акции «Ленты», «Мосэнерго», «ЕвроТранса» и ПИКа, а также пересмотрят коэффициенты free-float для 15 компаний, включая «Татнефть» и «Транснефть».

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