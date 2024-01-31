Тутберидзе упрекнула CAS за решение по дисквалификации фигуристки Валиевой

РИАМО - 31 янв. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на 4 года отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву за применение допинга, сообщает Lenta.
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