Офицер «Сыч»: ВСУ при отступлении бросают натовские гранатометы и гранаты При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военные ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты.
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