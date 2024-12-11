Российский офицер рассказал о поведении ВСУ при отступлении

Офицер «Сыч»: ВСУ при отступлении бросают натовские гранатометы и гранаты При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военные ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты.