В России мигрантам могут запретить менять сферу занятости и перевозить семьи

В России предложили ввести новые ограничения для мигрантов, согласно которым они не смогут просто так менять сферы деятельности, имея патент, а также получат возможность ввозить в страну семью только при определенных условиях.
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