Израильский посол угрожает России серией терактов

Политнавигатор В будущем Россия столкнётся с волной исламского терроризма. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии