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Украинский кризис разворачивает Россию. РЖД вынужденно меняют правила железнодорожной игры

Украинский кризис разворачивает Россию. РЖД вынужденно меняют правила железнодорожной игры

Логистический кризис заставляет РЖД на ходу менять правила перевозок. Порты АЧБ страдают из-за близости к театру военных действий.

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