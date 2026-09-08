ИИ, фотошоп и фейковые решения: клиентка обвинила юриста в подделке документов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Инвалид из Новосибирска пытается призвать к ответу юриста, которая, по ее словам, вела дело с помощью фотошопа и нейросетей.
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