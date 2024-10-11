Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Братске

Днём 10 октября в Братске на улице Енисейской, дом 64А, произошел пожар в квартире на пятом этаже. Пожарные оперативно локализовали огонь, предотвратив его распространение и помогли мужчине, получившему отравление угарным газом.
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