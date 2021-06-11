Самые быстрые хачапури. АлинаИнгредиенты:Тесто:– 250 мл кефира– 1 ч л соли без горки– 1 яйцо– сода 0,5 ч л– мука примерно 2 стакана⠀Начинка:– творог 200 гр– сыр 200гр– слив масло 50 гр– соль по вкусу– черный молотый перец по вкусу⠀Приготовление:1.