В России массово расплодились медведи и угрожают людям. Хищник залез в коттедж, где живут российские биатлонисты

В России массово расплодились медведи и угрожают людям. Хищник залез в коттедж, где живут российские биатлонистыСпортивные сборы в Сочи преподнесли биатлонистам сюрприз, которого не было в плане тренировок.
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