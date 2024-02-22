Посол РФ рассказал о последствиях гибридной войны Запада против России

РИА Новости/Григорий Сысоев Коллективный Запад не сможет выйти сухим из воды, развязав гибридную войну против России, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в своей статье, которая опубликована в соцсетях российской дипмиссии.
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