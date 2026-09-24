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РЕБЁНОК.РУ

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Почему Луна иногда круглая, а иногда нет: объяснение для детей и советы родителям

Почему Луна иногда круглая, а иногда нет: объяснение для детей и советы родителям

Дети часто замечают: Луна на небе то похожа на круглый мяч, то на тонкий серп. Иногда её почти не видно.

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