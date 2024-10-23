Российские сервисы знакомств показали значительный рост в 2024 году

Россияне продолжают активно знакомиться с помощью специализированных сервисов. «VK Знакомства» достигли показателя в 1,34 млн мэтчей (проявлений взаимности) в сутки, количество ежемесячных пользователей платформы составило 4 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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