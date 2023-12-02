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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сосьедада»: «Посоветовал Захаряну учить баскский, это очень поможет команде. Арсен – замечательный футболист»

Тренер «Сосьедада»: «Посоветовал Захаряну учить баскский, это очень поможет команде. Арсен – замечательный футболист»

«Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Жаль, что так получилось с языком.

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