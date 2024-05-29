Процесс пошёл. Россия массово лишает мигрантов российского гражданства

Балу -

Тотальную проверку на правомочность и легитимность получения российского гражданства и получение пособий из российского бюджета... А то они не заплатив ни копейки налогов в российский бюджет претендуют на весьма неплохие выплаты по различным социальным программам и российские пенсии... Может хватит кормить стадо бабуинов?...