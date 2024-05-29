Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    В Лос Анжелесе  периодически возникают землетрясения. Сейчас опять зашевелилась кора из-за разлома Сан-Андреас.Российские ракеты...
  • Гарий Щерба
    Такое  ОЩУЩЕНИЕ  что  РОССИЯ в  ОККУПАЦИИ  до 2026-года мать их .....!!!Почему таджиков д...
  • Natalija Osminina
    А причем тут радары? Что у Вас за каша?Российские ракеты...

Процесс пошёл. Россия массово лишает мигрантов российского гражданства

Процесс пошёл. Россия массово лишает мигрантов российского гражданства

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   До декабря прошлого года, в России не было ни одного случая, чтобы мигрантов, которым ранее выдали паспорта нашей страны, лишали гражданства России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Б
669, массово?
Ответить
1 час.
Балу -
Тотальную проверку на правомочность и легитимность получения российского гражданства и получение пособий из российского бюджета... А то они не заплатив ни копейки налогов в российский бюджет претендуют на весьма неплохие выплаты по различным социальным программам и российские пенсии... Может хватит кормить стадо бабуинов?...
Ответить
46 мин.
Владимир
Сразу 3% снижение преступности. Это если миллионов 10 выслать, то преступность будет -100500%?
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх