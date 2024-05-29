ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ До декабря прошлого года, в России не было ни одного случая, чтобы мигрантов, которым ранее выдали паспорта нашей страны, лишали гражданства России.
Процесс пошёл. Россия массово лишает мигрантов российского гражданства
Комментарии
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АБ
Александр Б
669, массово?
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1 час.
Балу -
Тотальную проверку на правомочность и легитимность получения российского гражданства и получение пособий из российского бюджета... А то они не заплатив ни копейки налогов в российский бюджет претендуют на весьма неплохие выплаты по различным социальным программам и российские пенсии... Может хватит кормить стадо бабуинов?...
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46 мин.
Владимир
Сразу 3% снижение преступности. Это если миллионов 10 выслать, то преступность будет -100500%?
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19 мин.
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