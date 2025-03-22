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Спецпосланник США заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

Спецпосланник США заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

По словам Уиткоффа, Киев признал невозможность включения в состав НАТОВласти Украины согласились провести выборы президента страны, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Eduard
Да вы что?Сделали всем одолжение режим Клоуна и укро-нацисты!
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16 час.
Eduard
Оказывается мошейники будут всем условия ставить,когда им из власти уйти! Может сразу корону примерят?
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16 час.
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