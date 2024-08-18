NYT: штаб Харрис потратит на осеннюю рекламную компанию 370 млн долларов

REUTERS/Kevin Lamarque Предвыборный штаб вице-президента США и кандидата на пост главы Белого дома Камалы Харрис выделил 370 миллионов долларов на закупку рекламы в осеннюю компанию в так называемых "колеблющихся" штатах, жители которых на разных выборах голосуют то за демократов, то за республиканцев.