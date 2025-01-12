Никита Пресняков уезжает из Лос-Анджелеса из-за природных катастроф

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, собирается покинуть Лос-Анджелес из-за пожаров. Живущий в этом городе актер заявил, что вынужден уехать, чтобы защитить себя от природной угрозы, и уверил, что его родные в безопасности.
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