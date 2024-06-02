В Петербурге в июне снизились цены на новостройки

В ближайшее время стоимость первички, скорее всего, расти не будет Цены на новостройки в Петербурге в июне по сравнению с маем снизились на 0,5 процента, до 246,5 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии