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ИА Регнум

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Басистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла от рака мозга

Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла на 60-м году жизни. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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