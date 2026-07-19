Басистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла от рака мозга

Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла на 60-м году жизни. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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