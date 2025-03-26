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Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными

Трамп предложил необычный способ борьбы с бездомными

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый способ борьбы с бездомными, переключая фокус с обеспечения их социальным жильем на принудительное лечение психики и наркозависимости, сообщает телеканал CBS.

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