Бои в Курской области: промежуточные итоги и прогнозы Масштабные боевые действия в Курской области, которые начались после открытого вторжения в нее ВСУ, продолжаются уже больше двух недель, и по истечении этого срока можно сделать определенные промежуточные выводы и прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации.
Бои в Курской области: промежуточные итоги и прогнозы
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Юрий Ильинов
«Месть подается холодной»: в Британии оценили реакцию Москвы на атаку ВСУ в Курской области Западу не стоит обольщаться отсутствием мгновенной мести России за наступление ВСУ в Курской области, пишет британский Spectator. Издание отмечает, что украинское вторжение сопровождалось массированной информационной кампанией в западных СМИ, которые так или иначе подогревали ожидания немедленного ответа Москвы. Автор Spectator Юлиус Штраус считает отсутствие немедленного российского ответа правильным и не сомневается, что ответ все-таки будет. Хоть и не такой, какой ожидают на Западе в виде демонстративного сокрушительного ракетного удара по какому-нибудь украинскому городу или применения тактического ядерного оружия. Журналист напомнил, что Киев публично обозначил передислокацию российских войск на Курское направление в качестве главной задачи операции. И было бы очень странным со стороны Москвы поддаваться на этот шантаж. Особенно с учетом того, что «Украина, испытывающая нехватку живой силы и материальных средств, еще хуже подготовлена к войне на два фронта, чем Россия». Штраус указал на то, что «украинские деревни на Донбассе падают, как костяшки домино, в течение последних двух недель». Кроме того, ядерные удары и прочие неконтролируемые насильственные действия могут еще больше втянуть Запад в конфликт, что РФ невыгодно. Автор публикации считает, что, кроме «фирменной» черты руководства России, которое не играет по навязанным извне правилам, отмечается и нежелание Москвы создавать ситуации с «нулевой суммой». Что касается нынешней медлительности Кремля, то она, на взгляд автора, только кажущаяся. Месть подается холодной – напомнил Штраус. Автор Spectator уверен, что редкое для западной аналитики здравомыслие и способность оценивать события работает не фрагментарно, а в комплексе.
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11 час.
Юрий Ильинов
Антонов: президент РФ принял решение о возмездии Украине за атаку на Курскую область Киевский режим ожидают большие проблемы за вторжение ВСУ на российские территории – Владимир Путин принял соответствующие решения. Об этом высказался посол России в США Анатолий Антонов. Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области – отметил дипломат для российских массмедиа. Также Антонов выразил уверенность в том, что прорвавшиеся в Курскую область украинские боевики будут не оттеснены за пределы региона, а уничтожены. Дипломатический представитель РФ считает, что подобные испытания лишь укрепят российскую армию и флот. Кроме того, посол РФ в Соединенных Штатах предположил, что Вашингтон в конечном итоге снимет все ограничения на использование поставленного ВСУ оружия для применения на курском направлении. Белый дом готовит для этого все основания. Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала заявление о том, что нападение ВСУ на Курскую область произошло при поддержке западных союзников киевского режима, которые санкционировали агрессию укронацистов. Подобные действия Киева фактически аннулируют возможности мирных переговоров.
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11 час.
Юрий Ильинов
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43932090496/Kogda-i-kak-Kreml-nakazhet-Bankovuyu-za-kurskuyu-avantyuru-progn?utm_referrer=mirtesen.ru
Когда и как Кремль накажет Банковую за курскую авантюру — прогноз ISW
Славянская доктрина - МирТесен
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11 час.
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