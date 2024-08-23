Юрий Ильинов

«Месть подается холодной»: в Британии оценили реакцию Москвы на атаку ВСУ в Курской области Западу не стоит обольщаться отсутствием мгновенной мести России за наступление ВСУ в Курской области, пишет британский Spectator. Издание отмечает, что украинское вторжение сопровождалось массированной информационной кампанией в западных СМИ, которые так или иначе подогревали ожидания немедленного ответа Москвы. Автор Spectator Юлиус Штраус считает отсутствие немедленного российского ответа правильным и не сомневается, что ответ все-таки будет. Хоть и не такой, какой ожидают на Западе в виде демонстративного сокрушительного ракетного удара по какому-нибудь украинскому городу или применения тактического ядерного оружия. Журналист напомнил, что Киев публично обозначил передислокацию российских войск на Курское направление в качестве главной задачи операции. И было бы очень странным со стороны Москвы поддаваться на этот шантаж. Особенно с учетом того, что «Украина, испытывающая нехватку живой силы и материальных средств, еще хуже подготовлена к войне на два фронта, чем Россия». Штраус указал на то, что «украинские деревни на Донбассе падают, как костяшки домино, в течение последних двух недель». Кроме того, ядерные удары и прочие неконтролируемые насильственные действия могут еще больше втянуть Запад в конфликт, что РФ невыгодно. Автор публикации считает, что, кроме «фирменной» черты руководства России, которое не играет по навязанным извне правилам, отмечается и нежелание Москвы создавать ситуации с «нулевой суммой». Что касается нынешней медлительности Кремля, то она, на взгляд автора, только кажущаяся. Месть подается холодной – напомнил Штраус. Автор Spectator уверен, что редкое для западной аналитики здравомыслие и способность оценивать события работает не фрагментарно, а в комплексе.