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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не забил три пенальти в серии с «Атлетико». Облак отразил удары Санчеса и Классена, Лаутаро пробил мимо

Команда тренера Симоне Индзаги проиграла «Атлетико» (1:2, в серии пенальти – 2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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