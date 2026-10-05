Авианосец USS George H.W. Bush и эсминец USS Delbert D. Black прибыли на Пхукет с плановым визитом

4 октября военно-морские силы США офицально заявили о прибытии авианосца USS George H.W. Bush и эсминца класса «Арли Берк» USS Delbert D.
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