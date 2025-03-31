Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилые и деловые кварталы в рамках КРТ

В 2020 году в Москве началась реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). С тех пор были разработаны проекты планировок территорий (ППТ) для 40 проектов редевелопмента участков общей площадью более 486 гектаров, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.