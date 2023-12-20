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Иранский министр иностранных дел встретился с главой ХАМАС в Дохе

Иранский министр иностранных дел встретился с главой ХАМАС в Дохе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян  провел встречу в катарской Дохе с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

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Комментарии
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Гульсум Кашапова
Чтобы прекратить войну, надо создать ПалестинскоеГосударство в рамках территории, с момента создания государства Израиль. Раз было возможно выделить территорию для Израиля, то нужно выделить и территорию Государству Палестина с собственным правительством.
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16 час.
И
Иван
Я думаю, вопрос не в территории, а в столице. Иерусалим отвоёван у Иордании. И в Израиле никогда не согласятся, на сдачу части его под чью-то, другую столицу. Я уже писал, что надо БЫ всем Миро построить где-то рядом, Новый Арабский Иерусалим, на века, покончить с этими противоборствами. Ведь есть Нью-Йорк, Нью Дели, Нью Бразилия, Ньютаун, Новый Южный Уэльс, Новый Афон, Новгород и тд. и тд.  А у Великой религии мусульман есть Мекка и Медина, первое и второе святейшие места, посещаемые миллионами и миллионами верующих. Такое принципиальное решение дало бы величайший стимул взлёту всей Арабской Культуре, всему Арабскому Миру.       Да, это требует больших решений, мужества, и видение будущего, но может окончательно решить все вопросы.     Иван Ше.
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15 час.

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