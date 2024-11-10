В Нижнем Тагиле родители готовы наказать врачей за смерть сына от болезни почек

Родители умершего от воспаления почек 17-летнего мальчика из Нижнего Тагила в Свердловской области обратились в прокуратуру, Минздрав, Роспотребнадзор, страховую компанию и токсикологический центр при Областной психиатрической больнице, где не увидели плохое состояние ребенка.