"То есть всё дело в сыне?": Коц резко ответил "переобувшемуся" Макаревичу*. Четыре аргумента не дали шансов предателю

Дмитрий Гурин

Да понятное дело что Макар сынулю в Израиль не позовет, ведь его сразу загребут в ЦАХАЛ без всяких отмазок и отговорок. Это вам не лояльный европейский суд и не наши продажники. А насчет его альбома, не слышал и неохота слушать. Старые диски пылью покрылись и их храню потому что они вышли комплектно с остальными рок группами.