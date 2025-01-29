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Царьград

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"То есть всё дело в сыне?": Коц резко ответил "переобувшемуся" Макаревичу*. Четыре аргумента не дали шансов предателю

"То есть всё дело в сыне?": Коц резко ответил "переобувшемуся" Макаревичу*. Четыре аргумента не дали шансов предателю

Бывалый военкор Александр Коц резко ответил неожиданно "переобувшемуся" Андрею Макаревичу*. Четыре аргумента не оставили шансов предателю.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да понятное дело что Макар сынулю в Израиль не позовет, ведь его сразу загребут в ЦАХАЛ без всяких отмазок и отговорок. Это вам не лояльный европейский суд и не наши продажники. А насчет его альбома, не слышал и неохота слушать. Старые диски пылью покрылись и их храню потому что они вышли комплектно с остальными рок группами.
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14 час.
ТМ
Татьяна Мельник
Чудак ! Поймал свою синию птицу , птицу удачи ! Старый дурошлеп
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13 час.
АК
Алекс Кузь
Макар - культовый советский музыкант. Зачем от него шарахаться. Он как ельцин, или солженицын . Ошибался, страдал, падал, вставал. Время такое. Но эти люди: михалков, пугачева, макаревич, цой, ротару, антонов. Они из эпохи ссср.
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1 час.

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