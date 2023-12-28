Вице-премьер Хуснуллин: льготную ипотеку продлят в регионах с низким спросом

Программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Ее продлят только там, где низкий спрос на жилищные займы, объявил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.
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