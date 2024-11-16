Кинолог предупредил об опасности сильной привязанности собаки к хозяину

Гиперпривязанность собаки, когда она преследует хозяина буквально по пятам, может привести к неумению питомца оставаться в одиночестве, поделился с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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