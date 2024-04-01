Весенний паводок в России уже затронул 22 региона

Весеннее половодье охватило 22 региона России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МЧС РФ. В ведомстве рассказали, что из-за паводков подтопленными оказались 128 жилых домов и около 2 тысяч приусадебных участков.
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