«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена 

Каспаров, да угомонись ты, наконец. Мы тебя давно забыли. А ты все не поймешь.

Зоя Копань

Ведь это ублюдок получил бесплатное образование в нашей стране, были большие затраты на его инструкторов, медиков и все за счёт бюджета, а теперь упрекают гегемона, что мало дал снарядов Хохлофашистостану чтобы убивать наше население..