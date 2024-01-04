У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.
«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена
Комментарии
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Лев Добрый
Какого же мерзавца Россия вырастила, как говорится - БОЛЬШОЙ, А БЕЗ ГОРМОШКИ!😱😜👈🖕
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17 час.
людмила иванова
Каспаров, да угомонись ты, наконец. Мы тебя давно забыли. А ты все не поймешь.
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14 час.
Зоя Копань
Ведь это ублюдок получил бесплатное образование в нашей стране, были большие затраты на его инструкторов, медиков и все за счёт бюджета, а теперь упрекают гегемона, что мало дал снарядов Хохлофашистостану чтобы убивать наше население..
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12 час.
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