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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Гербулова: «На разминке встретила Алимбекову, говорю ей: успокой меня, я сломала боек. И она мне: когда происходит такой стресс, жди хорошего результата»

Сегодня россиянка Гербулова заняла второе место в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах, отстреляв без промахов.

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