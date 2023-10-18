Яйца в сырном соусе

Не будем начинать полемику, что было раньше курица или яйцо, а просто согласимся, что яйцо в разных его проявлениях – идеальный вариант для перекуса, особенно для того, кому нужно много работать и двигаться.
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