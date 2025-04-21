В DxOmark оценили дисплей Google Pixel 9a выше iPhone 16 Pro

Согласно свежему отчету известной лаборатории DxOMark, дисплей недавно вышедшего смартфона Google Pixel 9a получил весьма высокую оценку, превзойдя по качеству экраны последних флагманов Apple — iPhone 16 Pro и 15 Pro.
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