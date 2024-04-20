Бенчмарк Final Fantasy XIV: Dawntrail получит обновление — разработчики учли реакцию игр...

Бенчмарк Final Fantasy XIV: Dawntrail получит обновление — разработчики учли реакцию игроков и исправят ошибкиДиректор и продюсер Final Fantasy XIV Наоки Йошида сообщил, что бенчмарк системы создания персонажей в Final Fantasy XIV: Dawntrail получит обновлениеЧитать дальше → источник.
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